Астана. 13 января. Kazakhstan Today - В Китае погибла студентка из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве иностранных дел подтвердили данный факт.

"Наши дипломаты в генеральном консульстве в Шанхае сообщили о случившемся родителям девушки. Тело нашей соотечественницы в Казахстан доставили 25 декабря", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Он отметил, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 1 декабря 2017 года в городе Суджоу из окна 14 этажа выпала 19-летняя студентка из Казахстана.

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