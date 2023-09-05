В Кокшетау 44 срочника госпитализированы, у пяти выявили менингококк   

Фото: Минзрав РК

Рассказать друзьям

Кокшетау. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау за неделю на больничных койках оказалось более 40 срочников. Их госпитализировали с признаками ОРВИ: головная боль, слабость, высокая температура. У пятерых уже выявили менингококк.





Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных и не исключают, что количество больных увеличится, сообщает телеканал КТК.









Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу. Сейчас там получают лечение 44 срочника. Симптомы практически у всех одинаковые: озноб, слабость, лихорадка.





Один из больных был при смерти, рассказали медики.





Один больной в крайне таком тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. То есть реанимационные мероприятия были успешны. В настоящее время больной также находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз - острая респираторная вирусная инфекция", - сказал директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.





В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.





У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определен круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы которых на сегодня в работе", - сообщил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.





По словам командования, из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц. Запрещено даже выстраиваться в шеренгу. Чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование.





Все военнослужащие на данный момент с признаками простудного заболевания сразу вывозятся в центр инфекционных заболеваний для проведения консультаций, соответственно, и госпитализаций их для дальнейшего лечения", - сказал начальник медицинского управления регионального командования "Орталық" Рашид Абильмажинов.





Врачи заявляют: вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому число больных может вырасти.





Дополнено 29.08.2023, 15.10





Как отметила глава министерства, в воинской части Акмолинской области зарегистрировано 45 случаев инфекционных заболеваний, информирует zakon.kz.



