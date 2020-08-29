В Кокшетау больше недели ищут пропавшего ребенка

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Кокшетау. 28 августа. Kazakhstan Today - В Кокшетау в течение восьми дней разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку, полиция завела дело об убийстве, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Акмолинской области объяснили, что розыскные мероприятия по поиску пропавшей несовершеннолетней Айгерим Хайдаровой продолжаются восьмые сутки. Об исчезновении подростка стало известно 21 августа. В дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась мать Айгерим, сообщив, что днем 20 августа ее дочь вышла из дома в поселке Нурлы Кош в парикмахерскую и не вернулась домой. С тех пор мобильный телефон ребенка отключен, а ее местонахождение неизвестно.

По данному факту начато досудебное производство по статье Уголовного кодекса "Убийство", допрошено более 200 очевидцев и свидетелей, которые могли видеть 13-летнюю девочку в день ее исчезновения.

Ежедневно в поисках ребенка принимают участие более 100 полицейских, 20 сотрудников ДЧС, 30 военнослужащих и более 350 волонтеров. Дело находится на особом контроле руководства департамента полиции Акмолинской области.

В числе прочих по факту безвестного исчезновения был допрошен в качестве свидетеля 30-летний житель села Красный Яр. После допроса его отпустили домой. 27 августа стало известно, что мужчина покончил с собой. Соседи и родственники умершего обвиняют полицию в доведении до самоубийства.

Это дело взял на личный контроль аким Кокшетау.

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