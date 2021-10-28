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В Кокшетау девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа

27.10.2021, 15:56 49600
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - Девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 26 октября, в 17.10, в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть с окна третьего этажа.
 

Спасатели прибыли на место инцидента за считанные минуты и совместно с сотрудниками полиции оцепили территорию, составили план действий и с помощью автолестницы спасли девушку. Девушке была оказана психологическая помощь", - отметили в департаменте полиции.

 
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
 
 
 

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В результате драки в Шу два человека скончались

27.10.2021, 16:58 45145
В результате драки в Шу два человека скончались
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 27 ОКТЯБРЯ - В результате драки в Шу два человека скончались, а один госпитализирован реанимационное отделение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

23 октября, примерно в 21.00, в ходе совместного распития алкогольных напитков в частном доме между пятью жителями города Шу произошла ссора, переросшая в групповую драку. В результате полученных ножевых ранений два человека скончались, один мужчина оставлен в реанимационное отделение Шуской городской больницы", - сообщает Polisia.kz.

 
По результатам проведенных следственных действий задержан 44-летний местный житель. Принимаются меры по установлению места нахождения 34-летнего соучастника.
 
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК. Ведется следствие, назначен ряд судебных экспертиз. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в полиции.
 
 

В Нур-Султане столб с камерой Сергек упал на женщину

27.10.2021, 13:03 60805
В Нур-Султане столб с камерой Сергек упал на женщину
Фото: иллюстрация
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Жительница Нур-Султана сообщила, что находится в гипсе после падения на нее столба с камерой "Сергек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Столб вместе с камерой упал ей на ногу, а мог и на голову, не сделай она шаг назад", - говорится в посте паблика astanovka98 в Instagram.


 
Инцидент произошел 23 октября, в обед, недалеко от жилого комплекса "Санрайз".
 

В данный момент я в гипсе и осталась без работы", - написала она в группе "Жалобы Астана".

 
В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 
Полицейские уточнили, что что столб упал в то время, как 45-летняя женщина переходила проезжую часть. 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 37315
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

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