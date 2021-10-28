В Кокшетау девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа

КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - Девушка пыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 26 октября, в 17.10, в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть с окна третьего этажа.
Спасатели прибыли на место инцидента за считанные минуты и совместно с сотрудниками полиции оцепили территорию, составили план действий и с помощью автолестницы спасли девушку. Девушке была оказана психологическая помощь", - отметили в департаменте полиции.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, 10 октября подросток выбросился из окна седьмого этажа в Аксае.
Напомним также, что в Павлодаре женщина совершила суицид, спрыгнув с балкона 8-го этажа.