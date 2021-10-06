В Павлодаре женщина совершила суицид, спрыгнув с балкона 8-го этажа

ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - В скорую вызов поступил в 06.29. Звонившие рассказали, что на крыше магазина у дома по улице Бектурова лежит женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыв на место через пять минут, медики диагностировали у женщины примерно 50 лет травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Pavlodarnews.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, жительница города покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8-го этажа.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.