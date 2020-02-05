В Кокшетау лишенный прав водитель насмерть сбил человека

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Кокшетау. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау лишенный прав водитель насмерть сбил 57-летнего мужчину, передает Kazakhstan Today.

Наезд со смертельным исходом произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля, в 16.13. Водитель авто марки Volkswagen Passat двигался по улице Жумагали Саина в восточном направлении, где и совершил наезд на 57-летнего пешехода, сообщает телеканал КТК .

Отмечается, что мужчина переходил в дорогу в неположенном месте. После случившегося водитель уехал с места аварии. Получив несовместимые с жизнью травмы, пешеход погиб на месте происшествия.

На поиски водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы, выставлены дополнительные автопатрули. В итоге его удалось задержать на автодороге Петропавловск - Нур-Султан. Как выяснилось, 29-летний водитель был лишен водительских прав в июне 2018 года за езду в пьяном виде на 3 года. Возбуждено досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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