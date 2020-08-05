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В Кокшетау произошла массовая драка

04.08.2020, 16:53 6211
В Кокшетау произошла массовая драка
Кокшетау. 4 августа. Kazakhstan Today - В Кокшетау произошла массовая драка, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, 2 августа инспектором-дежурным видеонаблюдения ЦОУ УП города Кокшетау при проведении мониторинга на пересечении улиц Абая - Ташенова с помощью камеры видеонаблюдения была замечена драка с участием 8 мужчин. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники батальона патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
 
Установлено, что пятеро местных жителей в одном из летних кафе отмечали День воздушно-десантных войск. Во время посиделок между ними и тремя другими посетителями заведения началась словесная ссора, а для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Нарядом полиции хулиганские действия были пресечены, а все участники инцидента доставлены в управление полиции Кокшетау.
 
По данному факту начато досудебное производство по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
 
С начала года с помощью камер ЦОУ удалось раскрыть более 150 преступлений.

 

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