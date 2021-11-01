В Кокшетау за день сбили двух девушек

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КОКШЕТАУ. 31 ОКТЯБРЯ - Два ДТП с участием пешеходов произошли за один день в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Девушки, переходившие дорогу по пешеходному переходу, получили переломы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

По информации пресс-службы, 30 октября, около 18.20, водитель автомашины марки "Лада-217230", 25-летний житель Кокшетау, двигаясь по улице Габдуллина в северном направлении микрорайона Сарыарка, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и допустил наезд на 23-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть улицы в восточном направлении по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая доставлена в приемный покой Многопрофильной областной больницы с диагнозом "перелом ноги".

В этот же день, примерно в это же время, водитель автомашины марки Daewoo Nexia, двигаясь по улице Ауэзова в западном направлении, напротив дома №175, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу.

В результате он допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по улице Ауэзова в южном направлении по пешеходному переходу. В результате ДТП 26-летняя жительница областного центра была госпитализирована в МОБ с диагнозом "перелом нижнего конца бедренной кости", - добавили в ведомстве.

В отношении обоих водителей начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК.