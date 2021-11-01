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В Кокшетау за день сбили двух девушек

31.10.2021, 18:17 77923
В Кокшетау за день сбили двух девушек
Фото: Mike Chai: Pexels
КОКШЕТАУ. 31 ОКТЯБРЯ - Два ДТП с участием пешеходов произошли за один день в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Девушки, переходившие дорогу по пешеходному переходу, получили переломы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
 
По информации пресс-службы, 30 октября, около 18.20, водитель автомашины марки "Лада-217230", 25-летний житель Кокшетау, двигаясь по улице Габдуллина в северном направлении микрорайона Сарыарка, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и допустил наезд на 23-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть улицы в восточном направлении по пешеходному переходу.
 
В результате аварии пострадавшая доставлена в приемный покой Многопрофильной областной больницы с диагнозом "перелом ноги".
 
В этот же день, примерно в это же время, водитель автомашины марки Daewoo Nexia, двигаясь по улице Ауэзова в западном направлении, напротив дома №175, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу.
 

В результате он допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по улице Ауэзова в южном направлении по пешеходному переходу. В результате ДТП 26-летняя жительница областного центра была госпитализирована в МОБ с диагнозом "перелом нижнего конца бедренной кости", - добавили в ведомстве.

 
В отношении обоих водителей начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК.
 

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В Нур-Султане задержан водитель, сбивший двух пешеходов

01.11.2021, 13:11 6103
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержан водитель Kia, сбивший двух пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Водитель водворен в ИВС ДП Нур-Султана", - сообщили в столичном департаменте полиции.

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 
 

В Шымкенте пятилетний ребенок разбился, выпав из окна четвертого этажа

01.11.2021, 12:02 11584
В Шымкенте пятилетний ребенок разбился, выпав из окна четвертого этажа
ШЫМКЕНТ. 1 НОЯБРЯ - 30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС по городу Шымкенту, сообщение о падении ребенка с четвертого этажа пятиэтажного дома по улице Гагарина поступило 30 октября в 23.18.
 

Мальчик 2017 года рождения остался без присмотра родителей и упал через окно лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался", - говорится в сообщении ведомства.

 
По информации ДЧС, с начала года на территории города Шымкента зарегистрировано семь случаев выпадения детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех были травмированы.

 

В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода

01.11.2021, 11:21 15391
В Нур-Султане водитель выехал на встречку и насмерть сбил пешехода
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Нур-Султане водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Смертельное ДТП произошло в Нур-Султане 31 октября в 13.33 по улице Уалиханова.
 
Как рассказали в столичном департаменте полиции, 22-летний водитель автомашины марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки "Лада". 
 

В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров "Лада" и водитель Kia доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой", - рассказали полицейские.

 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

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