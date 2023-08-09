В Конаеве из горящей многоэтажки вынесли 20 газовых баллонов
Фото: ДЧС Алматинской области
Конаев. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Конаеве из горящей многоэтажного жилого дома вынесли 20 газовых баллонов, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
По данным департамента, сообщение о пожаре поступило 2 августа в 2.20.
На момент прибытия первого подразделения кровля многоквартирного жилого дома была полностью охвачена огнем. Тушение пожара осложнялось закрытыми люками чердачного помещения, которые приходилось взламывать (заперты замками), а также металлической кровлей по деревянной обрешетке. В квартире, в которой произошло возгорание, был предотвращен взрыв газового баллона, который был вынесен на улицу", - проинформировали в пресс-службе.
Также силами личного состава было эвакуировано из квартир на улицу 20 газовых баллонов.
Общее число эвакуированных жильцов составляет 210 человек, из которых самостоятельно эвакуировались 160 человек, эвакуировано сотрудниками противопожарной службы 50 человек, из которых 10 детей. В медицинской помощи не нуждаются", - отметили в ДЧС Алматинской области.
Сообщается, что пожар был локализован в 4.47 и ликвидирован в 6.00. Жертв и пострадавших нет.
Предварительной причиной распространения пожара послужило позднее сообщение. Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Алматы. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.