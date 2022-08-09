В Кордае нарушители ПДД стреляли в воздух

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ТАРАЗ. 8 АВГУСТА - 7 августа сотрудники Кордайского районного отдела полиции Жамбылской области доставили в отдел полиции водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения в селе Кордай и стреляли в воздух, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всем им назначено административное наказание, их автомобили водворены на штрафстоянку, сообщает Polisia.kz

В частности, водитель Lexus 570, 23-летний житель села Кордай, привлечен к административной ответственности по статье 596, часть 3, КоАП РК "Выезд на сторону проезжей части дороги", статье 590, часть 2, "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков", статье 590, часть 10, КоАП РК "Шторки на передних окнах машины".

За выстрелы в воздух с переднего сиденья этого авто 21-летний житель села Кордай привлечен к ответственности по статье 436, часть 1, КоАП РК "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" с конфискацией зарегистрированного охотничьего ружья.

В отношении водителя Toyota Land Cruiser, также совершившего выстрелы, были составлены административные протоколы по статье 436, часть 1, КоАП РК "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" и статье 484, часть 1, КоАП РК "Нарушение порядка перевозки гражданского оружия гражданами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия". Кроме того, за езду без госномеров составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК, статье 230, часть 2, "Нарушение законодательства об обязательном страховании", статье 590, часть 9, КоАП РК "Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр". Охотничье ружье изъято.

За выезд на сторону проезжей части в отношении 22-летнего водителя Меrcedes-benz S55, устроившего дрифт-шоу, заполнены административные протоколы по статье 596, часть 3, КоАП РК "Выезд на сторону проезжей части", статье 230, часть 2, КоАП РК "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании", статье 630, часть 1, "Повреждение дорог".

Все материалы дела будут направлены в районный суд. Полицейские проводят мероприятия по выявлению и задержанию других автовладельцев, принимавших участие в свадебном кортеже.



