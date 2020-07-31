Костанай. 30 июля. Kazakhstan Today - В Костанае 10-летний мальчик провалился в открытый люк с водой, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали родственники 10-летнего Тамерлана Жаната, вчера мальчик оказался на операционном столе в Областной детской больнице после того, как он провалился в колодец, пишет "Наш Костанай"

Мой внук играл на улице вместе со своим другом. Они шли по тротуару, расположенному на перекрестке улиц Бородина - Пушкина. Тамерлан наступил на дорожный знак "Пешеходный переход", который валялся на земле, и упал прямо в колодец, наполненный водой. Вытаскивал его из люка друг", - рассказал дедушка ребенка Жанат Картбаев.

Тамерлан при падении ударился о железные балки и на какое-то время потерял сознание. В Областной детской больнице в этот же день ему сделали операцию на голове. У мальчика сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушибы.

Мы выяснили, что колодец принадлежит "Казахтелекому", они должны следить за его состоянием. Также мы узнали, что по крышке люка проехалась тяжелая техника (недалеко проводятся ремонтные работы), которая и повредила поверхность. В итоге колодец прикрыли дорожным знаком", - рассказала Жанат Картбаев.

Директор Костанайского технического узла местных сетей Северной региональной дирекции телекоммуникаций Михаил Полетаев подтвердил, что колодец принадлежит АО "Казахтелеком".

28 июля, примерно в 21.00, подрядная организация в ходе проведения ремонтных работ повредила колодец АО "Казахтелеком". Мониторинговой группой был составлен акт о повреждении. Подрядная организация обязалась восстановить крышку колодца", - сообщил Полетаев.

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