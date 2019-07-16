В Костанае 4 человека пострадали при столкновении машины из свадебного кортежа с каретой скорой помощи

Костанай. 15 июля. Kazakhstan Today - В Костанае 4 человека пострадали в субботу, 13 июля, при столкновении Hummer из свадебного кортежа с машиной скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

"Бригада скорой выполняла выезд по 2-й категории сложности, везли пациента в предынфарктном состоянии. С включенными сигналами водитель, убедившись в том, что проезд свободен, попытался проехать перекресток Баймагамбетова - Тарана, но, как оказалось, водитель автомобиля Hummer из свадебного кортежа решил, что ему нужно ехать первым. Случилось опрокидывание", - сообщили подробности ДТП в управлении здравоохранения Костанайской области.

По данным ведомства, в результате ДТП получил ушибленную рану головы пациент, которого везла скорая, фельдшер, водитель и супруга пациента. О пострадавших в автомобиле Hummer не сообщается.

Как отметили в ведомстве, водитель скорой имеет стаж свыше 10 лет работы по специальности и сертификат по экстремальному вождению.

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