В Костанае 4 человека пострадали при столкновении машины из свадебного кортежа с каретой скорой помощи

"Бригада скорой выполняла выезд по 2-й категории сложности, везли пациента в предынфарктном состоянии. С включенными сигналами водитель, убедившись в том, что проезд свободен, попытался проехать перекресток Баймагамбетова - Тарана, но, как оказалось, водитель автомобиля Hummer из свадебного кортежа решил, что ему нужно ехать первым. Случилось опрокидывание", - сообщили подробности ДТП в управлении здравоохранения Костанайской области.
По данным ведомства, в результате ДТП получил ушибленную рану головы пациент, которого везла скорая, фельдшер, водитель и супруга пациента. О пострадавших в автомобиле Hummer не сообщается.
Как отметили в ведомстве, водитель скорой имеет стаж свыше 10 лет работы по специальности и сертификат по экстремальному вождению.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства