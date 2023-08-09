В Костанае молния попала в зернохранилище   

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Костанай. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 1 на 2 августа молния попала в одну из емкостей элеватора ТОО "Компания "Саламат", - В ночь с 1 на 2 августа молния попала в одну из емкостей элеватора ТОО "Компания "Саламат", сообщает "НГ".





В результате инцидента высыпалось около 1000 тонн зерна.





В данный момент сотрудниками ДЧС проводится экспертиза, ее результаты будут известны только примерно через месяц. Пока не будут известны результаты экспертизы, комментировать ситуацию мы не будем", - сообщила представитель ТОО "Компания "Саламат"".





Разрушения видны и с улицы, несмотря на железный забор. Видимо, из-за удара молнии, который, вероятно, пришелся на основание, силос сильно погнуло и разорвало на части.





В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что проведение экспертизы в журналах не зарегистрировано, сотрудники департамента на место не выезжали и вызов о пожаре на пульт не поступал.







