В Костанае пожарные спасли из огня двух человек

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В Костанае пожарные спасли из огня двух человек19.01.2018
  • Фото: kz.utro.news
Происшествия  14:04

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области пожарные спасли из огня двух человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном ДЧС, 17 января 2018 года, в 22.48, на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о том, что по адресу Каирбекова, 247 горит дом. На место происшествия выехала специализированная пожарная часть №2. По прибытию было установлено, что в квартире №4 открытым пламенем горит веранда. Соседи сообщили, что в доме остались люди и газовый баллон.

"Были введены огнетушащие средства во внутрь дома с одновременным введением дополнительных огнетушащих средств на защиту соседних квартир. После того, как пламя было сбито, спасатели проникли во внутрь дома, где в процессе осмотра задымленных помещений, в дальней комнате были обнаружены лежавшие на полу два человека. Спасатели эвакуировали людей на свежий воздух, где впоследствии передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшего осмотра", - сообщили в пресс-службе.

В ходе тушения пожара также сотрудниками противопожарной службы был эвакуирован газовый баллон емкостью 27 литров. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

На месте происшествия работали 4 основные машины пожаротушения, 14 человек личного состава. Также были задействованы личный состав полиции, медицинской, газовой службы и электросети.
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