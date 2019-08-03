В Костанае проверяют правомерность применения частным охранником оружия при задержании насильника

По словам начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлана Арыстанова, в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РК "Превышение полномочий служащими охранных служб" будут проведены все необходимые следственные действия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает Kazpravda.kz.
Мы обязаны проверить все обстоятельства. Таков закон", - отметил Н. Арыстанов, подчеркнув, что лица, имеющие право применять огнестрельное оружие, всегда наделяются и повышенной степенью ответственности.
Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня в Костанае. Сотрудников пультовой охраны "ГБР - Арыстан" вызвал охранник яслей-сада, находящегося по улице Амангельды. После того как сработала тревожная кнопка, они прибыли на место и узнали, в чем проблема. Оказалось, трое насильников удерживают на территории детского учреждения девушку, которая просит о помощи. При виде сотрудников охраны троица кинулась в разные стороны. Тот, за кем погнался охранник Шынгыс Исахметов, бежал в сторону частного сектора на проспекте Абая. По словам охранника, в первый раз он выстрелил в воздух из "Сайги-410", а затем ранил насильника, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
"Когда сотрудник решает применить оружие, он основывается на собственной оценке степени угрозы, исходящей от подозреваемого лица. Какова она была в реальности, как раз и устанавливается благодаря проведенным следственным действиям. Надзор за законностью и объективностью расследования осуществляется прокуратурой", - добавил Арыстанов.
Напомним, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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