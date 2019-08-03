В Костанае проверяют правомерность применения частным охранником оружия при задержании насильника

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В полиции Костанайской области прокомментировали ситуацию в отношении сотрудника пультовой охраны, который применил оружие при задержании подозреваемого в совершении изнасилования, передает Kazakhstan Today.

По словам начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Нурлана Арыстанова, в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РК "Превышение полномочий служащими охранных служб" будут проведены все необходимые следственные действия, после чего будет принято процессуальное решение, сообщает Kazpravda.kz .

Мы обязаны проверить все обстоятельства. Таков закон", - отметил Н. Арыстанов, подчеркнув, что лица, имеющие право применять огнестрельное оружие, всегда наделяются и повышенной степенью ответственности.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня в Костанае. Сотрудников пультовой охраны "ГБР - Арыстан" вызвал охранник яслей-сада, находящегося по улице Амангельды. После того как сработала тревожная кнопка, они прибыли на место и узнали, в чем проблема. Оказалось, трое насильников удерживают на территории детского учреждения девушку, которая просит о помощи. При виде сотрудников охраны троица кинулась в разные стороны. Тот, за кем погнался охранник Шынгыс Исахметов, бежал в сторону частного сектора на проспекте Абая. По словам охранника, в первый раз он выстрелил в воздух из "Сайги-410", а затем ранил насильника, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

"Когда сотрудник решает применить оружие, он основывается на собственной оценке степени угрозы, исходящей от подозреваемого лица. Какова она была в реальности, как раз и устанавливается благодаря проведенным следственным действиям. Надзор за законностью и объективностью расследования осуществляется прокуратурой", - добавил Арыстанов.





Напомним, на прошлой неделе в Костанайском городском суде №2 был оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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