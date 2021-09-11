В Костанае рухнувшие качели разбили голову восьмилетней девочке

Фото: alau.kz

КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - В Костанае упавшие качели разбили голову восьмилетней девочке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию телекомпании "Алау" обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что на голову ее дочери 6 сентября упали качели, расположенные на детской площадке во дворе дома, где они живут. Эта площадка находится в самом центре Костаная по адресу: Гоголя, 44. Сама детская площадка новая, установили ее всего три года назад, но, судя по всему, непрочная", - сообщает телеканал .

Ребенку наложили несколько швов. Сейчас девочка получает лечение амбулаторно. Мама девочки обеспокоена тем, что качели продолжают стоять на детской площадке.

На вопрос, что случилось, дочь моя рассказывает, что они подошли к качелям, ее подружка села, покачалась минуты две, и дочь почувствовала удар, даже не почувствовала, а просто упала. Когда она поднялась, к ней подбежали люди и сказали, что идёт кровь. Она побежала домой, у ребенка был шок, и младший ребенок испугался, потому что все было в крови. Скорая помощь быстро отреагировала, оказала первую медицинскую помощь и отправила в травмпункт", - рассказывает мама пострадавшей девочки Елена Богданова.

Спустя три дня никаких действий от обслуживающей организации, в чьем ведении находится злополучная детская площадка, а это ПКСК "Восход", предпринято не было, рассказывает мама пострадавшей девочки. Качели стоят на том же месте, в том же состоянии. По словам Елены Богдановой, сейчас родители этого двора боятся отпускать своих детей играть на детскую площадку.

Дополнено. В полиции Костанайской области сообщили, что по факту инцидента начато расследование.

Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках начатого расследования будут установлены виновные лица и внесено представление об устранении нарушений", - сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Сафуан Жампеисов.

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