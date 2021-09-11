В Костанае рухнувшие качели разбили голову восьмилетней девочке

Фото: alau.kz
КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - В Костанае упавшие качели разбили голову восьмилетней девочке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В редакцию телекомпании "Алау" обратилась жительница областного центра. Женщина рассказала, что на голову ее дочери 6 сентября упали качели, расположенные на детской площадке во дворе дома, где они живут. Эта площадка находится в самом центре Костаная по адресу: Гоголя, 44. Сама детская площадка новая, установили ее всего три года назад, но, судя по всему, непрочная", - сообщает телеканал.
Ребенку наложили несколько швов. Сейчас девочка получает лечение амбулаторно. Мама девочки обеспокоена тем, что качели продолжают стоять на детской площадке.
На вопрос, что случилось, дочь моя рассказывает, что они подошли к качелям, ее подружка села, покачалась минуты две, и дочь почувствовала удар, даже не почувствовала, а просто упала. Когда она поднялась, к ней подбежали люди и сказали, что идёт кровь. Она побежала домой, у ребенка был шок, и младший ребенок испугался, потому что все было в крови. Скорая помощь быстро отреагировала, оказала первую медицинскую помощь и отправила в травмпункт", - рассказывает мама пострадавшей девочки Елена Богданова.
Спустя три дня никаких действий от обслуживающей организации, в чьем ведении находится злополучная детская площадка, а это ПКСК "Восход", предпринято не было, рассказывает мама пострадавшей девочки. Качели стоят на том же месте, в том же состоянии. По словам Елены Богдановой, сейчас родители этого двора боятся отпускать своих детей играть на детскую площадку.
Дополнено. В полиции Костанайской области сообщили, что по факту инцидента начато расследование.
Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках начатого расследования будут установлены виновные лица и внесено представление об устранении нарушений", - сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области Сафуан Жампеисов.
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