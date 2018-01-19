В Костанае водитель лимузина насмерть сбил охранника автостоянки

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - В Костанае начался суд над 37-летним водителем лимузина, который насмерть сбил охранника автостоянки, передает Kazakhstan Today.

По материалам суда, 12 июля 2017 года, около 17.00, в Костанае водитель Г., управляя автомобилем марки Lincoln Town Car, не убедился в безопасности дорожного движения и не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате при движении задним ходом в направлении выезда с автостоянки он сбил охранника, который отходил от лимузина, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В результате ДТП, охранник автостоянки от полученных травм скончался.

Водителю Г. Предъявлено обвинение по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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