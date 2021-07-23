В Костанайской области автомобиль насмерть сбил самокатчика

КОСТАНАЙ. 22 ИЮЛЯ - В Аркалыке автомобиль насмерть сбил мужчину на электросамокате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации заместителя начальника управления местной полицейской службы Виталия Цоя - это первый случай гибели пешехода на электросамокате.

Происшествие случилось в Аркалыке. Около часа ночи 43-летний пешеход на электросамокате при пересечении проезжей части не убедился в безопасности. Произошло столкновение с автомобилем, пишет Alau.kz

Пострадавший скончался по дороге в больницу.





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