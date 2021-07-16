Известный российский ученый погиб при столкновении с самокатом

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве после столкновения с самокатом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

80-летний доктор биологических наук в среду, 14 июля, катался на по Воробьевым горам. На одном из виражей он столкнулся с мужчиной на самокате и упал на асфальт, пишет Lenta.ru

Ученого госпитализировали, но спасти не смогли, от полученных травм он скончался.

Иван Пигарев - главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.

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