В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры

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КОСТАНАЙ. 11 МАЯ - 5 мая около 11.30 в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружено тело старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Факт суицида Дархана Бисахалова, 08.08.1994 года рождения, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются, сообщает " КН ".

Дархан Бисахалов трудовую деятельность начал с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры - 4 года. У сотрудника осталась супруга и малолетняя дочь.