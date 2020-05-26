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Костанай. 25 мая. Kazakhstan Today - В Костанайской области с рельсов сошли 23 вагона грузового поезда, передает Kazakhstan Today.

24 мая 2020 года, в 14.40, при следовании грузового поезда по перегону Казанбасы - Апановка участка Кушмурун - Тобол Костанайской области машинист применил экстренное торможение из-за падения давления воздуха между вагонами по данным манометра локомотива. Состав с порожними вагонами следовал со скоростью 68-70 километров в час (на данном участке установленная скорость - 70 километров в час). В результате осмотра локомотивной бригадой выявлен сход с рельсов 23 вагонов, повреждение опоры контактной сети железнодорожного пути", - сообщили в пресс-службе "КТЖ-Грузовые перевозки".

Ведутся работы по ликвидации последствий схода.

Создана комиссия с участием представителей руководства АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ-Грузовые перевозки" по расследованию причин произошедшего.

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