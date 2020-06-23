Костанай. 22 июня. Kazakhstan Today - На искусственном котловане села Федоровка в Костанайской области утонул 8-летний мальчик, передает Kazakhstan Today.

21 июня, в 14.54, водолазы оперативно-спасательного отряда ГУ "СП и АСР ДЧС Костанайской области" обнаружили и вытащили тело мальчика на глубине двух метров, сообщает Polisia.kz .

Отмечается, что место трагедии не было оборудовано для купания. Известно, что ребенку было 8 лет, в этом году он окончил первый класс.

По словам родителей, 20 июня, около 15.00, он ушел поиграть на улицу, прихватив с собой скейтборд. Ближе к вечеру самостоятельные поиски родителей не дали результатов, после чего они обратились в полицию.





Как выяснилось, в тот день мальчик находился на водоеме вместе с другими детьми. По данному факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

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