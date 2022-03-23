В крупном ДТП в Актау пострадали три человека

АКТАУ. 22 МАРТА - ДТП произошло 21 марта в 22.50. На пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Авария произошла на перекрестке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами, сообщает "Лада".
Водитель Daеwoo Nexia, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Одного отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведется расследование.