В КТЖ назвали причину схода вагонов в Атырауской области

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В КТЖ назвали причину схода вагонов в Атырауской области23.01.2018
Происшествия  20:34

Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - Пресс-служба АО "КТЖ-Грузовые перевозки" сообщила причину схода с рельсов пяти вагонов в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

"23 января, в 08.44, на разъезде Шокпартогай Атырауского отделения дороги произошёл сход пяти вагонов грузового поезда №2202. Предварительная причина - техническая неисправность колёсной пары вагона собственности грузинской железнодорожной администрации. Жертв и пострадавших нет. Поезда следуют по графику. Для выяснения причины происшествия создана специальная комиссия. Ведётся расследование", - прокомментировали в пресс-службе.
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