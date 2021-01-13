В Кыргызстане на лыжной базе погиб 12-летний казахстанец

Бишкек. 12 января. Kazakhstan Today - На горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток. Мальчик приехал со своими родителями из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает 24.kg , 12 января, примерно в 15.00, с горнолыжной базы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик из Казахстана, спускаясь на лыжах, ударился об ель и от полученных травм скончался на месте.

На место выехала следственно-оперативная группа. Она собирает материалы", - сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

В соцсетях появилось видео, на котором отдыхающие этой горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность посетителям.

Мы сейчас находимся на горнолыжном курорте "Каприз". Это восточная трасса. Буквально 15 минут назад здесь скончался 12-летний ребенок. Все из-за халатного отношения администрации. На данном участке постоянно люди получают травмы. На этом спуске даже профессионалы не могут затормозить, здесь нет никаких ограждений", - говорит на видео один из отдыхающих Закир Хасанов.

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