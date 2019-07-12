Кызылорда. 11 июля. Kazakhstan Today - В Кызылорде мужчина умер во время задержания полицией, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 43-летний житель Кызылорды был задержан ночью 10 июля при управлении автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. При этом он оказал сопротивление.

При сопровождении в служебную машину он потерял сознание. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, но до приезда ее мужчина скончался", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что задержание было зарегистрировано на портативный видеорегистратор полицейских. Также при наружном осмотре тела погибшего судмедэксперт не обнаружил фактов насилия.

По данному факту управление собственной безопасности ДП проводит расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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