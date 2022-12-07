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В Кызылорде обнаружили тело мужчины в замерзшем канале

06.12.2022, 18:53 17801
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Кызылорда. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информация об обнаружении тела неизвестного человека в замерзшем канале поступила в полицию 3 декабря, сообщает пресс-служба МВД РК.

Факт зарегистрирован в ЕРДР. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, видимые следы, указывающие на характер гибели, отсутствуют. Следственные действия будут продолжены.

 

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В Экибастузе на теплосети построят перемычку в обход повреждения

06.12.2022, 21:26 12386
В Экибастузе на теплосети построят перемычку в обход повреждения
Фото: Pavlodarnews.kz
Перемычку протянут на 120 метров, ее диаметр составит 426 миллиметров
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы.

Перемычку протянут на 120 метров, ее диаметр составит 426 миллиметров, сообщает Pavlodarnews.kz.

Почему ее построят поверху? Если бы мы проводили ремонт по старой трассе в подземном исполнении, как она сейчас лежит, то потребовалось бы около 20 часов. А это бы значило опять отключение микрорайона 5а на 20 часов", - сообщил исполняющий обязанности акима области Олег Крук.


По его словам, ночью бригады начнут монтировать теплосеть. Переподключить микрорайон планируют за пять часов. Точное время отключения сообщат дополнительно.

Напомним, сегодня в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6.

Больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.

По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

Нашли в троллейбусе: в Алматы завершились поиски 9-летней школьницы

06.12.2022, 20:11 16091
Нашли в троллейбусе: в Алматы завершились поиски 9-летней школьницы
Фото: пресс-служба МВД РК
Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря содействию волонтеров 9-летняя школьница, пропавшая без вести утром 6 декабря, найдена живой и невредимой, сообщает пресс-служба МВД РК.

Девочку нашли в троллейбусе. Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте. Другие обстоятельства мы обязательно установим. Самое главное - с ребенком все в порядке. Патрульными полицейскими она передана родителям. В свою очередь полиция Алматы выражает огромную благодарность неравнодушным гражданам за посильную помощь в поиске девочки", - рассказала начальник ювенальной полиции УМПС ДП Алматы Жанна Шонжанова.


Напомним, 9-летняя Айша Тимур 6 декабря в 07.40 вышла из дома на проспекте Сейфуллина в школу в Турксибском районе Алматы и пропала.
 

В Атырау из-за аварии котла девять многоэтажек остались без тепла

06.12.2022, 19:46 16831
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В городе создали рабочую группу по контролю за подачей тепла в жилые дома и на социальные объекты
Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью из-за аварии котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая в девяти многоэтажных домах отключилась подача отопления в квартиры, сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.

К утру подача тепла была восстановлена. В первой половине дня в микрорайон выезжал заместитель акима области Кайрат Нуртаев. Он встретился с жильцами домов 46, 48, 54, 53, а также лично проверил отопление в нескольких квартирах.

По словам замакима, для решения проблем с подачей тепла в жилые дома микрорайона Нурсая создана рабочая группа, в которую входят представители госорганов и коммунальных предприятий. Рабочая группа занимается вопросом контроля теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, на сегодня подача тепла от Атырауской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) осуществляется в полном объеме на все тепловые пункты города согласно нормативным требованиям.
 

В Алматы разыскивают девятилетнюю девочку

06.12.2022, 16:22 20576
Фото: Polisia.kz
В поисках участвуют полиция и волонтеры
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы разыскивает 9-летнюю Айшу Тимур, которая сегодня в 07.40 вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу в Турксибском районе Алматы.

Ориентированы все полицейские наряды, к поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и просто небезразличные люди.

Девочка худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, черные сапоги. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета", - сообщает Polisia.kz.


В полиции призвали всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-54-02; 8-702-730-07-08 или 102.

Напомним, в Актау больше суток разыскивают 11-летнего мальчика. 4 декабря в 16.35 Нурислам Мамбеков вышел из торгово-развлекательного центра "Актау" в неизвестном направлении и не вернулся.
 

В Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

06.12.2022, 15:31 21061
В Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: кадр из видео
Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование
Шымкент. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на перекрестке Байтурсынова - Алимбетова водитель маршрутного автобуса № 126 совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

Как сообщает otyrar.kz, инцидент произошел 5 декабря.

В результате ДТП ребенок был доставлен в медучреждение.

Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области 12-летний ребенок погиб под колесами авто.
 

Повреждения теплосети устранили в одном из микрорайонов Экибастуза

06.12.2022, 14:41 22246
Повреждения теплосети устранили в одном из микрорайонов Экибастуза
Фото: telegram / baspasozpvl
Ремонтные работы в двух домах продолжаются
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в микрорайоне № 6 устранены повреждения на внутриквартальной теплосети, сообщает пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Повреждения на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6 устранены, подача теплоносителя к жилым домам по улице Бауржана Момышулы, 46, 44, 48, 50, 52, и улице Машхура Жусупа, 59, 61, 65, 57а, 63, 63а, 63б, 67а восстановлена", - проинформировали в пресс-службе.


Ремонтные работы в двух домах на улице Бауржана Момышулы, 42, 54, продолжаются.

Напомним, сегодня в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6.

Больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.

По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

Очередной прорыв теплосети произошел в одном из микрорайонов Экибастуза

06.12.2022, 10:28 26691
Очередной прорыв теплосети произошел в одном из микрорайонов Экибастуза
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы и Машхур Жусупа
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.

Из-за прорыва теплосети кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы, 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52, и улице Машхура Жусупа, 59, 61, 65, 57а, 63, 63а, 63б, 67а. Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады.

Сообщается, что ориентировочно к 14.00 повреждение будет устранено.

В ведомстве также рассказали о продолжении восстановительных работ по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б Экибастуза.

Как сообщает руководитель штаба по ликвидации аварии - первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08.00 6 декабря остались 4 дома, по которым ведется подключение подъездов к теплу. Завершение работ по данным домам ожидается сегодня в течение дня. Предприятия, закрепленные за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций.

В ведомстве напомнили, что в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 851 человек.


Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.  Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.  По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

В Экибастузе нашли мертвым сотрудника ТЭЦ

06.12.2022, 08:33 20846
В Экибастузе нашли мертвым сотрудника ТЭЦ
Фото: instagram / ete_ekb
Полиция проводит проверку
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в салоне автомобиля нашли мертвым начальника участка ТЭЦ.

Информацию о погибшем начальнике участка ТЭЦ вчера начали распространять в социальных сетях. В распоряжении одного из экибастузских пабликов оказался полицейский рапорт о том, что в гараже обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе "Экибастузтеплоэнерго" подтвердили информацию о гибели сотрудника.

4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно, сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", - ответили на предприятии.


Руководство компании "Экибастузтеплоэнерго" выразило соболезнования родным и близким погибшего.

По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

 

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