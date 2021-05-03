В Мангистау спецтранспорт врезался в газопровод

АКТАУ. 2 МАЯ - Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Мангистау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба акима Мунайлинского района рассказала изданию " Лада ", что специальный грузовой транспорт с тяжелой техникой врезался в газопровод высокого давления, примерно в 12:50, на въезде в жилой массив "Бесшокы".

На место происшествия прибыли сотрудники коммунальных учреждений, спасатели и медики.

Никто в аварии не пострадал. В районном акимате предупредили, что в результате ДТП жители массива Бесшокы, сел Даулет и Баянды до завтрашнего полудня останутся без газа. "Из-за ремонтных работ газа не будет в 4270 домашних хозяйствах", - сообщили в акимате.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства