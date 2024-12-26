25.12.2024, 21:21 23736
В Мангистауской области на месте падения самолета ввели режим ЧС
Фото: МЧС РК
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акимата Тупкараганского района на месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Мангистауской области введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В режиме видео-конференц-связи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана. В Актау прибыли спасатели из Азербайджана.
На месте происшествия следственно-оперативной группе ведомством оказывается необходимое содействие", - заявил министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов.
В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев посетил пострадавших пассажиров самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Всего в больницы было доставлено 29 пострадавших.
В многопрофильную областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 3 - Кыргызстана. Личности двоих граждан устанавливаются. В детской областной больнице находятся двое несовершеннолетних. Все пациенты получают лечение в полном объеме.
Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа - граждане Азербайджана. В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 3 гражданина Кыргызстана, а гражданство 2 человек уточняется.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе вблизи Актау и оказать содействие правительствам соседних стран.
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26.12.2024, 11:42 2341
Крушение самолета в Актау: обнаружено 38 погибших
Фото: МЧС РК
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месте крушения самолета продолжаются работы по разбору конструкций.
По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единиц техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.
Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - добавили в МЧС.
В городе также находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.
На телефоны горячей линии поступило 1 063 обращения.
В медучреждениях Актау находятся 29 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.
26.12.2024, 10:53 6781
В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы
Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы, передает корреспондент агентства.
Сейчас под наблюдением находятся 20 пациентов, из них шестеро в реанимации: пятеро в ЦОР МОБ и один в реанимации МОДБ. Из ЦОР МОБ двое пациентов переведены в отделение травматологии", - проинформировали в управлении.
Кроме того, по данным ведомства, с пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.
Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения Министерства здравоохранения РК. Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", отметили в управлении.
Также по линии санитарной авиации из города Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров. Помимо вышеуказанных специалистов также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан. Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована.
Сообщается, что 26 декабря утром борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС России эвакуировал в Москву девять граждан РФ, пострадавших в авиакатастрофе.
Вчера в Актау прибыл борт центра медицины катастроф из России, чтобы оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Сегодня они отправились обратно в Москву вместе с девятью соотечественниками, получившими травмы различной степени тяжести. Российскую делегацию провожали представители Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы и молодежь, во главе с акимом города Актау Абилкаиром Байпаковым", - сообщили в областном акимате.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
26.12.2024, 08:57 14731
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана
Фото: МЧС
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате авиакатастрофы погибли шесть граждан Казахстана, сообщили в Министерстве по ЧС РК.
Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе:
Тулесинов Сандибек Екибаевич, 1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;
Махсудова Галина Растамбековна, 1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;
Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане;
Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 2013 года рождения, проживал в Астане;
Джутаева Салима Аманжоловна, 1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. Из них 11 пациентов в реанимации. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
Вчера правительственная комиссия во главе с вице-премьером прибыла в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, сообщила пресс-служба правительства.
Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение и надлежащий уход, а также сообщил, что в Актау прибыла команда высококвалифицированных специалистов из ведущих научных медицинских центров страны. В их составе - реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи и другие специалисты.
Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана. Вице-премьер переговорил с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Наби Оглу Набиевым. Представители правительственной делегации из Азербайджана поблагодарили народ Казахстана за оказываемую помощь.
25.12.2024, 16:00 33966
Спецкомиссия прибыла в Актау из Азербайджана
В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау, сообщили в акимате Мангистауской области.
Аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана обсудили принятые меры в рамках спасательной операции. Аким региона сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В МЧС Казахстана рассказали хронологию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" и о ходе аварийно-спасательных работ.
По данным ведомства, 25 декабря в 11.00 по местному времени от диспетчера аэропорта Акта в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку - Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11.25.
В 11.30 поступила информация о крушении самолета в трех километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.
На базе командного центра МЧС был создан республиканский штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств. В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты", - уточнили в МЧС.
По состоянию на 11.45 пожар был локализован, а к 12.05 ликвидирован. На 14.10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. Также в Актау вылетел министр по ЧС Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия", - добавили в ведомстве.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. К настоящему времени известно о 29 выживших. Все они госпитализированы. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
25.12.2024, 15:04 36461
С места авиакатастрофы под Актау в медучреждения доставлены 29 пострадавших
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции. Из 27 доставленных 10 тяжелых пациентов госпитализируют в реанимацию", - уточнили в Минздраве.
На место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (Центр медицины катастроф), 2 бригады 4-й категории срочности.
Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета. Продолжаются поиски остальных пассажиров.
Ранее сообщалось о 28 выживших при крушении самолета азербайджанских авиалиний близ Актау.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Азербайджанские авиалинии" опубликовали имена пассажиров, находившихся на борту разбившегося лайнера.
25.12.2024, 14:14 37266
Сообщается о 28 выживших при крушении самолета близ Актау
"Азербайджанские авиалинии" опубликовали имена пассажиров, находившихся на борту разбившегося лайнера
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве России в Казахстане сообщили, что к настоящему времени известно о 28 выживших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау.
В настоящее время выясняется количество пострадавших. По предварительным данным, имеются 28 выживших, из них двое детей. Списки пассажиров уточняются. В работах на месте катастрофы задействованы 150 сотрудников МЧС Казахстана и 45 единиц техники", - говорится в сообщении дипмиссии.
Генеральное консульство России в Уральске сформировало кризисный штаб в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку - Грозный, и оперативно направляет сотрудников к месту крушения в Актау для обеспечения взаимодействия с местными властями, родственниками погибших и пострадавшими.
Телефоны генерального консульства России в Уральске для экстренной связи: 87112511626, 87058477861.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Азербайджанские авиалинии" опубликовали имена пассажиров, находившихся на борту разбившегося лайнера.
Между тем в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что по факту крушения вблизи города Актау воздушного судна азербайджанской авиакомпании создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, в нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.
На место происшествия вылетел в составе правительственной комиссии главный транспортный прокурор. Уголовное дело находится на особом контроле генерального прокурора Республики Казахстан", - сказано в сообщении ведомства.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
25.12.2024, 13:23 38861
По факту крушения пассажирского авиалайнера близ Актау возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту крушения самолета азербайджанских авиалиний в Актау возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу департаменте полиции на транспорте.
Сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в официальном сообщении.
Кабмин РК сообщает, что для расследования причин несчастного случая создана правительственная комиссия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.
Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования.
Между тем в пресс-службе Минтранспорта сообщили, что на данный момент аэропорт Актау открыт и работает в штатном режиме.
Дополнено 25.12.2024, 14.02
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отправились в Актау с целью расследования на месте происшествия, сообщает azertag.az.
Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 37 - граждане Азербайджана, 6 казахстанцев, 3 гражданина Кыргызстана и 16 россиян.
По данным МЧС, 25 человек выжили, из них 22 доставлены в больницу. На месте работают 150 спасателей, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются.
25.12.2024, 13:00 39966
Самолет разбился близ Актау: на борту были казахстанцы
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На борту рейсового самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился близ Актау, были казахстанцы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.
По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщили в МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа.
По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу. Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются", - добавили в ведомстве.
Дополнено 25.12.2024, 13.31
В больницы доставлено 26 пострадавших при крушении самолета близ Актау, сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
В МОБ доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семеро - тяжелые (В тяжелом состоянии. - Прим.ред.) - госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступили двое детей", - проинформировали в управлении.
Напомним, сегодня вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет.
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