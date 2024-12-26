В Мангистауской области на месте падения самолета ввели режим ЧС

Два пациента переведены из реанимации в отделение травматологии

Фото: Управление здравоохранения Мангистауской области

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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы, передает корреспондент агентства.





​Сейчас под наблюдением находятся 20 пациентов, из них шестеро в реанимации: пятеро в ЦОР МОБ и один в реанимации МОДБ. Из ЦОР МОБ двое пациентов переведены в отделение травматологии", - проинформировали в управлении.





Кроме того, по данным ведомства, с пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.





Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения Министерства здравоохранения РК. Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", отметили в управлении.





Также по линии санитарной авиации из города Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров. Помимо вышеуказанных специалистов также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан. Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована.





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Сообщается, что 26 декабря утром борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС России эвакуировал в Москву девять граждан РФ, пострадавших в авиакатастрофе.





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Вчера в Актау прибыл борт центра медицины катастроф из России, чтобы оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Сегодня они отправились обратно в Москву вместе с девятью соотечественниками, получившими травмы различной степени тяжести. Российскую делегацию провожали представители Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы и молодежь, во главе с акимом города Актау Абилкаиром Байпаковым", - сообщили в областном акимате.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.





МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.







