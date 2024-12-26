Самолет разбился близ Актау: Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК одобрили в первом чтении внесение изменений в закон о государственной службе, передает корреспондент агентства.





Согласно закону, планируется внедрение цифрового рейтинга (показателя конкурентоспособности) в правоохранительной службе. Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие должности в правоохранительных органах.





Критерий цифрового рейтинга включает 15 пунктов: уровень знаний кандидатов, квалификация, стаж работы, личные достижения кандидата. Существуют также и отрицательные критерии, которые снижают количество баллов каждого кандидата, к примеру, отрицательное заключение аттестации и правонарушения. Баллы кандидата будут формироваться через кадровую информационную систему.





Это будет живой рейтинг, который постоянно формируется. То есть, условно, если человек получил дисциплинарное взыскание, - у него сразу снимаются баллы. Если он прошел повышение квалификации, то ему начисляются дополнительные баллы. Рейтинг будет в открытом доступе, и каждый человек будет знать его и что нужно сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Все будет абсолютно прозрачно, не будет никаких домыслов. Условно, если мы претендуем на одну должность, я буду знать, почему назначили моего соседа, а не меня, - потому что его показатели гораздо выше. Это исключает домыслы и снижает коррупционные риски", - объяснил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха.





По мнению депутатов, принятие закона позволит усовершенствовать механизм отбора кандидатов на руководящие должности правоохранительных и специальных государственных органов