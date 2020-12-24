В Мангистауской области начато расследование гибели двоих детей в колодце

Актау. 23 декабря. Kazakhstan Today - Досудебное расследование началось из-за детей, утонувших в одном из колодцев в селе Батыр Мунайлинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", дети в возрасте шести и девяти лет играли во дворе строящегося дома, расположенного рядом с их местом проживания. В какой-то момент они упали в колодец с водой и утонули. Глубина колодца составляет два метра, а вода была на уровне 1,8 метра. Шансов выжить у мальчиков не было.

По данным пресс-службы департамента полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование происшествия ведется по статьям 141 и 277 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

21 декабря шесть детей пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из многоэтажных домов Кокшетау.

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