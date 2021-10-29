В Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы при очистке полигона

Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Подросток выбросился из окна 11-го этажа в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как стало известно из социальных сетей, ученик 8-го класса выбросился из окна 11-го этажа.
Данный факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления Алматы прокомментировали ЧП.
Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшего во внеурочное время 27 октября 2021 года. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии", - говорится в сообщении НИШ.