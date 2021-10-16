В Жамбылской области за день уничтожили 400 килограммов фрагментов боеприпасов

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ТАРАЗ. 15 ОКТЯБРЯ - 400 килограммов фрагментов боеприпасов уничтожили за день в Байзакском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вывозить их с территории части, где в августе прогремели взрывы, будут поэтапно. Контролируемые работы по подрыву проводят в безлюдной горной местности. Это примерно в 12 километрах от населенного пункта, поэтому никакой угрозы населению они не представляют. Специалисты контролируют каждый подрыв, а с воздуха за процессом наблюдают с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает "Хабар 24".

Два контролируемых подрыва произвели до полудня, еще четыре прогремели во второй половине дня. Разрушений и пострадавших нет, рапортуют военные. Участок подрывов оцеплен.

Напомним, ликвидация фрагментов боеприпасов продлится до 13 ноября . Проводить подрывы намерены каждый будний день. Привозить остатки из воинской части будут поэтапно с соблюдением всех мер безопасности.

Уничтожением фрагментов занимаются больше 20 специалистов инженерно-саперных подразделений. Вчера они ликвидировали первую партию из четырехсот килограммов.

Данные работы согласованы с местными исполнительными органами. Население тоже заранее оповещено. После каждого подрыва делается специальный осмотр, чтобы не оставалось фрагментов боеприпасов. Это обязательный процесс. Были подготовлены оборудованные площадки со всеми требующимися условиями. Уничтожается электрическим способом с помощью подрывной машины", - говорит командир воинской части Еркин Абсадыков.

Между тем в Байзакском районе продолжаются работы по восстановлению пострадавших объектов от взрывов, прогремевших в августе . В селе Кайнар в пяти из 19 домов работы завершат на этой неделе. Владельцам зданий предоставляли временный кров.

Временно люди располагались в специальных палатках. Дети находятся в специальном лагере в городе. Работы в Ушбулаке и Жибек Жолы, где есть значительные повреждения, на 100% закончены. В селе Кайнар работы завершены на 80-85%", - сказал заместитель акима Байзакского района Кайрат Исмаилов.

Завершить восстановительные работы в Байзакском районе намерены до конца октября.



