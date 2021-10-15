Работы по подрыву фрагментов боеприпасов в Жамбылской области будут проводиться до 13 ноября

Ночью и утром 15 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.

15-16 октября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматинской области , в районе Алакольских озер, 15-17 октября ожидается ветер юго-восточный, 23-28, порывы 30 метров в секунду и более.

Фото: Jetisu Media

ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - На брифинге в Jetisu Media, заместитель директора по организационно-методической работе Многопрофильной областной детской больницы Талдыкоргана Арайлым Смагулова рассказала о главных причинах ОРВИ среди детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Простудные заболевания находятся на первом месте среди всех детских болезней. Лечение простуды всегда отнимает много сил и времени, при этом достаточно часто ребенок снова быстро заболевает.

По словам Арайлым Смагуловой, многие родители грешат тем, что могут самостоятельно поставить диагноз детям, не обращаясь к врачу, и начинают заниматься самолечением.

На самом деле такие симптомы, как головная боль и ломота в теле, присущи не только гриппу. Хочется сказать родителям: прежде чем пичкать ребенка противогриппозными лекарствами, стоит проконсультироваться с врачом. Тот же менингит может быть с высокой температурой, с болью в голове, плохим самочувствием", - говорит врач.

ОРВИ или простуды - это общее название группы заразных болезней верхних дыхательных путей, которые могут привести к воспалительному процессу в слизистой оболочке носоглотки.

Причины болезней:

главная причина частых простудных болезней - ослабленный иммунитет;

гиповитаминоз;

детский коллектив (скученность в детских садах, школах); раннее посещение детского сада;

неправильное питание и уход;

пренебрежение прогулками на свежем воздухе (вероятность простудиться в теплом многолюдном помещении больше, чем на улице в мороз, соблюдая дистанцию с другими людьми);

усталость, стрессы, малоподвижный образ жизни (дети стали чаще сидеть перед компьютерами, гаджетами);

плохая экологическая обстановка;

частое бесконтрольное применение лекарств;

пассивное курение (курение родителей возле детей);

искусственное вскармливание;

неправильный подбор одежды - легкая одежда в холодное время года может приводит к переохлаждению, теплое - сковывает движения, провоцирует перегревы, мокрое от пота белье оказывает раздражающее воздействие на кожные покровы

постоянный очаг воспаления в организме (хронические формы насморка, гайморит, увеличенные в размерах аденоиды).

Признаки простуды начинают развиваться через 1-2 дня после заражения. Заболевший ребенок заразен первые 2-3 дня.

Симптомы: высокая температура, боль в горле, головная боль, слабость, болевые ощущения в суставах, насморк, кашель, осиплость голоса.

Грипп опасен в первую очередь осложнениями, которые возникают после вируса.

При появлении первых признаков простуды медики рекомендуют немедленно обратиться за медпомощью, после проведения диагностики специалист назначит схему терапии. При лечении используются противовирусные и противомикробные препараты, антибиотики и другие лекарства - все зависит от конкретного диагноза.

Ранее главврач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин рассказал о последствиях заболевания коронавирусом. Он отметил, что дети являются универсальными переносчиками коронавируса.

14 сентября врачи отмечали резкое увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей.