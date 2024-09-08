07.09.2024, 16:15 17796
В Мангистауской области взорвался мусоровоз
Фото: скриншот из видео
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Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня днем в Мунайлинском районе Мангистауской области, вблизи ресторана "Айгерым", загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Информация о возгорании поступила в 12.01. Произошел взрыв газового баллона автотранспорта объемом 120 литров.
В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.
Пожар был ликвидирован в 12.14. В его тушении были задействованы 7 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.
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08.09.2024, 10:30 1576
Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек
Фото: unsplash.com
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области превысило 140 человек, сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, за медицинской помощью обратился 141 ребенок. В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей - в больнице. Подчеркивается, имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств.
Между тем, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сделала заявление в связи с массовым отравлением школьников в Мангистауской области.
На место направлены 10 основных и 2 дополнительных бригад Областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и 5 бригад 4 категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи Областного центра психического здоровья. Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле МЗ РК", - заявила она на своей странице в Сети.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
08.09.2024, 09:25 3066
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов
Возбуждено уголовное дело
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша", сообщает региональное издание Lada.kz.
По данным пресс-службы Актауского гарнизона, в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, по факту смерти возбуждено уголовное дело.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области также погиб солдат-срочник. Тогда военнослужащий скончался из-за полученных ранений в результате взрыва неизвестного вещества.
07.09.2024, 17:18 16531
В Мангистауской области произошло массовое отравление школьников Дополнено
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Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Учащиеся школы № 8 в селе Бесшокы Мангистауской области массово отравились в столовой, сообщает региональное издание Lada.kz.
В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы № 8 с болями в животе, повышением температуры тела.
По состоянию на 13.15 за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице - пятеро.
Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.
Дополнение: 20.09, 07.09.2024.
В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Состояние школьников стабильное. Родителям оказывается психологическая помощь, сообщает Lada.kz.
По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
По этой статье может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
04.09.2024, 19:39 58666
В Жетысуской области под поезд попал табун лошадей
Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут
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Талдыкорган. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа на перегоне Быжы-Бахша Жетысуской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за домашних животных на железной дороге. Наезда избежать не удалось, сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В этот же день аналогичный факт выявлен на перегоне Сарыозек-Уштобе, где грузовым поездом были сбиты три лошади.
В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции на станции Уштобе нашли хозяев домашних животных. Ими оказались жители региона 44 и 55 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.
Всего за 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 417 фактов экстренного торможения поездов. На железной дороге допущено 1 070 случаев наездов на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голова крупно рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота и другие.
Напомним, в Казахстане за первое полугодие на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями автомобилей.
03.09.2024, 10:08 81386
В Караганде страшная авария попала на камеры видеонаблюдения
Фото: скриншот из видео
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Караганда. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Камеры видеонаблюдения запечатлели страшное ДТП в Караганде. ДТП произошло 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова. Виновник аварии задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины "Лексус" нарушил скоростной режим", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В настоящее время проводится расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.
Сообщается, что на месте происшествия от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы. В дорожно-транспортном происшествие пострадали шесть автомашин.
03.09.2024, 09:21 83071
Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.
На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.
Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
02.09.2024, 20:25 91851
На окраине Астаны тушат мусорный полигон
Фото: МЧС РК
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине Астаны горит мусорный полигон, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания. Проводится проливка и засыпка грунтом.
По предварительным данным, площадь пожара составила 500 кв. м. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО.
При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет.
В июне в Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.
01.09.2024, 17:45 115956
В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания
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Шымкент. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте напали на инспектора патрульной полиции, его ударили ножом в спину, сообщили в департаменте полиции города.
1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти).
Отмечается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
В апреле в Алматинской области полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?