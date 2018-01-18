В МИР сообщили имя владельца сгоревшего в Актюбинской области автобуса

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В МИР сообщили имя владельца сгоревшего в Актюбинской области автобуса18.01.2018
Происшествия  17:02

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - В Министерстве по инвестициям и развитию сообщили информацию об автобусе, который сгорел сегодня на трассе в Актюбинской области. В результате пожара погибли 52 человека, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, сегодня, в 10.30, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, госномер X 335 РСМ.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек сумели самостоятельно выбраться из автобуса. Из них трое граждан Казахстана и два гражданина Узбекистана.

Также известно, что автобус осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент (РК) - Казань (РФ).

"Автобус: Kassbohrer Setra Х335РСМ. Владелец: Мехтиев Ордухан Сабироглы. Год выпуска: 1989. Вместимость: 59 человек", - уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, в перечне регулярных маршрутов данный перевозчик отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки он не получал, но имеется вероятность работы по договору аренды.

Обязательный техосмотр был пройден 17 августа 2015 года (ЦТО ИП "Искаков Н.Е.", Шымкент), срок завершения - 17 февраля 2016 года.

Между тем в МЧС Узбекистана сообщили об открытии "горячей линии": (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.

"Горячая линия" также действует в КЧС МВД Казахстана: +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-85.
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