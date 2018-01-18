Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2018
  • 24
  • :
  • 52
Все области
-11º Туман
днем 6º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Более 50 человек погибли в результате возгорания автобуса в Актюбинской области18.01.2018
Происшествия  12:39

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - 52 человека погибли в результате возгорания автобуса на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, сегодня в 10.30 на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус".

По предварительным данным, в автобусе находились 57 человек - граждан Узбекистана. 52 из них погибли на месте происшествия.

"18 января 2018 года, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщили Комитете по ЧС МВД РК.

Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

"В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны "горячей линии": 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов", - сообщили в ведомстве.
Просмотров: 18353
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
18.01.2018   21:11
В акимате Актюбинской области не подтверждают озвученные версии причин пожара в автобусе
18.01.2018   20:41
Тела погибших пассажиров автобуса доставят в морг Актобе, а затем - в Узбекистан
18.01.2018   20:11
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана при пожаре в автобусе
18.01.2018   19:33
Фото: ТВ Центр
Состояние пострадавших при пожаре в автобусе в Актюбинской области оценивается как стабильное
18.01.2018   17:02
В МИР сообщили имя владельца сгоревшего в Актюбинской области автобуса
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today