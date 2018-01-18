Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - 52 человека погибли в результате возгорания автобуса на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, сегодня в 10.30 на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус".

По предварительным данным, в автобусе находились 57 человек - граждан Узбекистана. 52 из них погибли на месте происшествия.

"18 января 2018 года, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщили Комитете по ЧС МВД РК.

Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

"В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны "горячей линии": 8 (7132) 56-29-62, 8 (7132) 56-68-85. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов", - сообщили в ведомстве.

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