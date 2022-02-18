В Москве в ходе конфликта с охранником ранен казахстанский боец ММА

Фото: instagram/bagdat_mma

МОСКВА. 17 ФЕВРАЛЯ - Боец ММА Багдат Дюсембаев получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба на юге Москвы, он госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России, что проводят проверку по факту конфликта. По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся.

Багдат Дюсембаев является уроженцем Казахстана, его базовым видом спорта является вольная борьба. На счету спортсмена семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.