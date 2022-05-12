В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна

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Сообщение в службу спасения поступило 11 мая в 10.21. На место вызова выехали 7 спасателей и 2 единицы техники. Однако к моменту прибытия выяснилось, что ребенка, висящего на карнизе балкона 8-го этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже.
Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, проживающий на 7-м этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды поймал девочку, тем самым спас ей жизнь", - сообщили в столичном ДЧС.
За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.
В ДЧС обратились к родителям малолетних детей с просьбой не оставлять их без присмотра и держать окна закрытыми.