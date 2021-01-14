В Нур-Султане прохожие спасли детей, провалившихся в сугроб

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today -12 января трое несовершеннолетних детей, возвращались домой через Сарыбулакскую улицу, где рядом находится река и мост, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, 8-летний мальчик перелез через ограду и спустился к реке на трубу, не удержавшись, он упал в сугробы и застрял в них по пояс. Его 12-летняя и 10-летняя сестры спустились к брату и попытались его вытащить.

Но из-за большого слоя снега и сильной метелицы дети не смогли самостоятельно выбраться. Они пробыли в снежном плену больше получаса. Напуганные и замерзшие ребята начали громко кричать и звать на помощь. В это время неподалеку проходили трое молодых людей. Увидев детей, они бросились на помощь и по одному вытащили их. Затем они отвезли школьников к родителям.

Врачи оказали детям медицинскую помощь. Сейчас здоровью школьников ничего не угрожает.

Отметим, что в эти дни в столице стоит морозная и метельная погода.

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