В Нур-Султане произошел пожар в торговом центре, пострадала девушка

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столичном торговом центре "Астыкжан" произошел пожар, в результате пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ДЧС Нур-Султана, 2 октября, в 09.42, пожарные подразделения ДЧС города выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Аль-Фараби, 28.

По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже", - проинформировали в пресс-службе.

Также сообщается, что при пожаре пострадала 20-летняя девушка - сотрудница мебельного цеха "Универсал". Она доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Над ликвидацией возгорания работают 76 человек и 19 единиц техники.





Дополнено. Как стало известно, пострадавшая девушка выпрыгнула из окна.

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