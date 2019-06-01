В Нур-Султане ребенок получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 12-летний мальчик получил сильнейший удар током на новом железнодорожном мосту, передает Kazakhstan Today.

Во время прогулки с детьми Кирилл по технической лестнице взобрался на верхушку железнодорожного моста и, получив электрический разряд в 27 тыс. вольт, упал вниз. Врачи борются за жизнь ребенка, но делать прогнозы не спешат, сообщает "Первый канал Евразия"

Я его нашел на перегородке моста, он весь в крови лежал, обгоревший, вся одежда на нем сгорела", - рассказал отец мальчика Сергей Михайлов.

Сейчас Кирилл находится в реанимации второй городской больницы. Сам он не дышит, за него это делает аппарат.

Состояние остается крайне тяжелым. Ежедневно проводится консилиум. У ребенка комбинированная очень тяжелая открытая черепно-мозговая травма, термический ожог - 50%", - рассказал заместитель главврача городской детской больницы №2 Айдын Ашимханов.

По словам отца пострадавшего, после случившегося на место ЧП подоспели рабочие, только тогда они начали снимать лестницы. Как рассказал местный житель Геннадий Мирабов, подростки регулярно проводят свой досуг рядом с железной дорогой. А уследить за всеми и предотвратить их появление вблизи опасного объекта, нереально. На его глазах 2 недели назад погиб 18-летний парень.

"Они здесь делали селфи, один залез туда. Его как "долбануло", он оттуда улетел вниз. Оградить это надо сеткой Рабица, сделать отдельный вход для служебного персонала, чтобы детки не лазили", - говорит местный житель.

Железнодорожники утверждают, что на новом мосту все соответствовало нормам безопасности. После гибели парня компания решила заварить лестничный марш, который открывает доступ к контактной сети. А после несчастного случая с Кириллом Михайловым приняли дополнительные меры.

По словам представителей железнодорожной компании, во избежание новых несчастных случаев ведутся разъяснительные работы со школьниками. К выяснению причин происшествия подключился столичный департамент полиции на транспорте.

Полтора месяц назад от удара током на железнодорожных путях погиб подросток в Акмолинской области . Тогда трое школьников забрались на стоящий вагон. Одного из них убило мгновенно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства