Кокшетау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Школьник погиб во время субботника в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 11 апреля в селе Мариновка Атбасарского района. В тот день учащиеся средней школы вышли на очистку близлежащей территории. Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, но, проводя уборку, ученик 8 класса получил удар током высокого напряжения и скончался на месте, пишет "Кокшетау Азия" .

Отмечается, что ребенок погиб вблизи железной дороги, которая проходит рядом со школой. Педагоги и местное сообщество не раз обращали внимание железнодорожников, местных властей на угрозу, исходящую от дороги. По словам учителей, от проезжающих груженых составов здание школы вибрирует, не говоря уже о постоянном шуме. Хуже того, железная дорога не огорожена, нет ни подземных переходов, ни мостов. Дети с риском для жизни переходят пути.

В связи с ЧП полиция проводит проверку, руководителя сельской школы уже вызывали для допроса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства