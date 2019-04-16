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Школьник погиб во время субботника в Акмолинской области

15.04.2019, 19:06 4996
Кокшетау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Школьник погиб во время субботника в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел 11 апреля в селе Мариновка Атбасарского района. В тот день учащиеся средней школы вышли на очистку близлежащей территории. Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, но, проводя уборку, ученик 8 класса получил удар током высокого напряжения и скончался на месте, пишет "Кокшетау Азия"
 
Отмечается, что ребенок погиб вблизи железной дороги, которая проходит рядом со школой. Педагоги и местное сообщество не раз обращали внимание железнодорожников, местных властей на угрозу, исходящую от дороги. По словам учителей, от проезжающих груженых составов здание школы вибрирует, не говоря уже о постоянном шуме. Хуже того, железная дорога не огорожена, нет ни подземных переходов, ни мостов. Дети с риском для жизни переходят пути. 
 
В связи с ЧП полиция проводит проверку, руководителя сельской школы уже вызывали для допроса.
 

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