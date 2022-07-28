В Нур-Султане сгорел автобус

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - 27 июля в 14.45 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Туркестан горит автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса. Пожар ликвидирован в 14.58

По информации МЧС РК, жертв и пострадавших нет.

В тушении были задействованы пять человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Нур-Султана.