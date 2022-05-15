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В Нур-Султане таксист избил и ограбил пассажира

14.05.2022, 17:46 13226
НУР-СУЛТАН, 14 МАЯ - Житель столицы обратился в полицию с заявлением о грабеже в такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расследования установлено, что таксист подвозил пассажира до дома. Во время поездки между ними произошел конфликт. В результате неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у потерпевшего его барсетку с деньгами и сотовый телефон", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

 
Полицейскими задержан 30-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 178 УК РК "Грабеж". 
 
Подозреваемый дал признательные показания, в настоящее время проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 

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Пропавшая после селя девочка найдена погибшей в Текели

15.05.2022, 20:16 391
ТЕКЕЛИ. 15 МАЯ - Пропавшая при сходе селя девочка найдена погибшей в Текели, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 мая в 18.15 служебной собакой ДЧС Алматинской области по кличке "Багира", под завалами дома обнаружено тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при оплывине грязевой массы в городе Текели Алматинской области", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. 


 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области в результате селя пропала девочка. 


 

Семилетняя девочка задохнулась в печи

15.05.2022, 18:41 1401
КОСШЫ. 15 МАЯ - Семилетняя девочка задохнулась в печи в городе Косшы Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, дети во время игры залезли в печь, дверь которой захлопнулась. Выбраться они не смогли. Один ребенок скончался на месте, за жизнь другого борются врачи, сообщает Sputnik Казахстан.
 

14 мая в обед семилетние мальчик и девочка играли в гараже. Ребятишки залезли в печь, дверь которой захлопнулась с обратной стороны. Выбраться дети не смогли", - сообщили подробности в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

 
Прибывшие на место полицейские установили, что доступ в гараж свободный, ворот нет. Бездыханное тело девочки обнаружили на полу гаража.
 

Труп малолетней направлен в Центр судебной экспертизы в столицу для выявления причин смерти. Мальчика госпитализировали в городскую детскую больницу города Нур-Султана. Ребенок находится в отделении реанимации с гипоксией тяжелой степени", - уточнили в пресс-службе.

 
Сообщается, что семья полная, благополучная.
 
Печь, в которой задохнулся ребенок, предназначена для приготовления и разогрева блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общепита.
 

В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику

15.05.2022, 14:04 3466
В Павлодарской области учителю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 15 МАЯ - В Павлодарской области школьному преподавателю вынесли дисциплинарное взыскание за удушающий прием ученику, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жалобу на действия преподавателя разместили в социальных сетях, информирует Pavlodarnews.kz. 
 
В инстаграм-паблике сообщается, что "учитель НВП в школе села Береговое 13 мая на глазах у учащихся ударил и сделал удушающий прием ученику. Отчего тот потерял равномерное дыхание, завуч по воспитательной работе отвезла его домой".
 
По словам руководителя районного отдела образования Жайнат Биляловой, данное происшествие рассмотрено с выездом на место.
 
Сообщается, что 13 мая было организовано общешкольное мероприятие "Туристический слет", посвященный Году детей. О проведении слета решение принимал попечительский совет школы и главы крестьянских хозяйств села. 
 

При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВТП сделал замечание ученику 8 "Б" класса за то, что тот не соблюдал правила игры, на замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя", - проинформировала Жайнат Билялова. 

 
По ее словам, в ответ он взял за шею и потянул к себе ученика. Администрация школы провела беседу с учеником в присутствии родителей по данному факту. Родители претензий к педагогу не имеют. 
 
Отмечается, что советом по этике школы рассматривалось поведение учителя, протокол имеется. Приказом отдела образования объявлен строгий выговор директору Береговой школы, который в свою очередь вынес учителю дисциплинарное взыскание.
 

В промзоне Петропавловска ликвидировали пожар

14.05.2022, 18:38 12306
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 МАЯ - На окраине Петропавловска утром 13 мая произошло возгорание сухостоя и камыша, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей Петропавловска, немедленно приступившие к тушению возгорания. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций", - сообщили в ДЧС СКО.

 
Всего в операции по ликвидации огня участвовали 73 человека личного состава и 21 единица техники. 
 
Общая площадь возгорания составила 10 гектаров. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются.
 

В Актау спасли застрявшего между контейнерами котенка

14.05.2022, 17:45 12826
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 14 МАЯ - В 21-м микрорайоне Актау спасатели городского спасательного поста спасли котенка, застрявшего между контейнерами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, 14 мая в 10.48 поступила информация о том, что в районе рынка "Алем" между двумя 20-тонными контейнерами застрял котенок.
 

По прибытии на место вызова спасатели Актауского городского спасательного поста спасли кошку с помощью гидравлического натяжителя, натянув его между контейнерами", - сообщили в департаменте по ЧС.

 

Массовая драка в колонии Уральска: около 10 человек получили ранения

13.05.2022, 15:57 24186
Массовая драка в колонии Уральска: около 10 человек получили ранения
УРАЛЬСК. 13 МАЯ - В результате массовой драки между заключенными в колонии Уральска около 10 человек получили травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Инцидент произошел 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осужденными произошла массовая драка. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление", - сообщает портал "Мой ГОРОД"

 
Инцидент был локализован в течение 10 минут. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в колонию выезжали пять бригад скорой помощи. Всего в драке пострадали 10 человек, двое из которых отказались от медицинской помощи. Семерых доставили в городскую многопрофильную больницу.
 

У всех различные ушибы, резаные раны. После оказания медицинской помощи всех отпустили. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. У 37-летнего мужчины диагностированы резаные раны, перелом нижней челюсти, его доставили в областную многопрофильную больницу", - сообщает сайт со ссылкой на облздрав.

 

МОН выявил нарушения в частной школе, где изнасиловали первоклассника

13.05.2022, 14:31 25311
МОН выявил нарушения в частной школе, где изнасиловали первоклассника
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Сотрудники Министерства образования и науки РК, проводившие проверку в частной школе "Мариям", где, предположительно, изнасиловали первоклассника, заявили, что в учреждении выявлен ряд нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате проверки созданной комиссией выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и др.)", - сообщает пресс-служба МОН.

 
В настоящее время проверка продолжается, по ее итогам будут приняты меры. 
 
Напомним, вчера председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, обучающимся в частном учреждении "Мариям". 

Они посетили семью школьника. Ему оказывается психологическая помощь. Также работники комитета встретились с представителями правоохранительных органов города Алматы.
 
В настоящее время департамент полиции города проводит расследование
 
Назначена экспертиза для установления факта изнасилования. Также проведены беседы с администрацией и педагогами частной школы.
 

В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором

13.05.2022, 10:54 28161
В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 13 МАЯ - В Актау голый местный житель затащил в квартиру троих детей и начал угрожать топором, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Две первоклассницы и их друг постарше решили позвать на прогулку остальных детей. Постучали в соседскую дверь. Когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель, информирует телеканал ASTANA TV
 
Дети рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором. 
 

Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вел себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьей, все алкоголь. К одной соседке он в окна ломился, угрожает", - сказала жительница города Актау Ксения Салимова. 


 
По данным телеканала, дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей. 
 
В полиции рассказали, что в действиях мужчины не увидели состава преступления. Но открыли протокол по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". 
 

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нем нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело", - проинформировала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

 
Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Кроме того, жильцы обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.
 

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