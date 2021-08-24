В Нур-Султане Toyota опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В минувшее воскресенье, около 21.33, в Нур-Султане произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них опрокинулся на крышу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18-летний водитель, управляя автомашиной марки Geely Emgrand, следуя по проспекту Туран со стороны улицы Керей, Жанибек хандары, при повороте налево, допустила столкновение с автомашиной марки Toyota Estima, которая двигалась прямо во встречном направлении. От столкновения автомашину марки Toyota Estima опрокинуло на крышу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

По информации ведомства, в результате ДТП пассажир автомашины Toyota Estima получила травмы и была доставлена в больницу. После осмотра врачей она отпущена домой.

По данному факту проводится дознание.

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