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В Павлодаре женщина вылетела из автомобиля при ДТП

16.08.2021 28837
ПАВЛОДАР. 16 АВГУСТА - Женщина вылетела из автомобиля при ДТП в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ночью 15 августа на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Академика Чокина в городе Павлодаре, 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. В результате ДТП 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована, сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
 
В полиции отметили, что автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.
 
Инцидент попал на видеорегистратор водителя-очевидца, находившегося на перекрестке, сообщает Polisia.kz
 
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Стоит отметить, что с начала текущего года на территории области зарегистрированно 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек, в том числе в городе Павлодаре зафиксировано 162 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 225 получили различные травмы.
 

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