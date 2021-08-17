В Павлодаре женщина вылетела из автомобиля при ДТП

ПАВЛОДАР. 16 АВГУСТА - Женщина вылетела из автомобиля при ДТП в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью 15 августа на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Академика Чокина в городе Павлодаре, 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. В результате ДТП 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована, сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, что автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Инцидент попал на видеорегистратор водителя-очевидца, находившегося на перекрестке, сообщает Polisia.kz

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Стоит отметить, что с начала текущего года на территории области зарегистрированно 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек, в том числе в городе Павлодаре зафиксировано 162 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 225 получили различные травмы.

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