НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне во время купания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Свою младшую дочь 24-летняя жительница столицы отдала в дошкольную организацию еще в феврале. Как сообщили в горсуде, мать лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку. Предположительно, ребенок погиб во время купания", - информирует телеканал almaty.tv.
Подчеркивается, что при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.
В первое время мама оплачивала за детский сад. Он был круглосуточный. Ну а в последующем мама перестала выходить на связь. Ребенок все это время находился у няни. Ребенок в апреле этого года погиб. Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул", - заявила судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Нур-Султана Марина Кушакова.
Сейчас по факту смерти девочки идет следствие. Сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки.
Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султана от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеку бабушке по линии матери", - сообщила руководитель отдела опеки и попечительства управления образования города Нур-Султана Гульмира Джуманова.
В департаменте полиции также уточнили - подозреваемой в уголовном деле проходит няня. Если ее вина будет доказана, то женщину могут лишить свободы сроком до 8 лет.