В Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне

КОСТАНАЙ. 9 АВГУСТА - Десятки граждан помогают искать пропавшую девочку в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местные жители помогают полиции прочесывать кукурузное поле, на котором в последний раз видели девочку. Поле оцепили, задействован дрон, сообщает Polisia.kz.

Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков рассказал о ходе проведения поисков. Также он отметил, что благодарен за такую помощь, прежде всего как отец.

На 21.00 8 августа зона поиска пропавшей девочки в Костанайской области составляет более 50 гектаров. Поиски продолжаются и ведутся круглосуточно. Обследовано более двух километров русла реки Тобол. Задействованы вертолет и самолет. Розыск ведется с помощью сотрудников кавалеристского взвода. В поисках также участвуют служебно-розыскные собаки.

Сотрудники полиции поминутно восстановили хронологию дня, когда ребенок пропал. Сотрудник центра кинологической службы Кайрат Бисембин рассказал, что девочка ушла из дома около семи утра - вылезла через окно второго этажа кухни, с помощью газовой трубы спустилась на козырек, с козырька перелезла на дерево. В это время сосед из квартиры вышел на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, в это время девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки. 08.04 - ребенка запечатлела камера видеонаблюдения. Также ребенка видел сельчанин. Затем девочка побежала по направлению к трассе Костанай - Веденка. 08.06 - еще один свидетель видел девочку на Центральной улице. 08.24 - ребенка видел тракторист, который ехал в сторону поселка. 08.30 - девочку видел велосипедист, который ехал также в сторону поселка.

Поисковые мероприятия проходили и в соседнем поселке Алтын Дала, который находится в 9 километрах от места пропажи девочки.

В полиции сообщили, что поисковые мероприятия пропавшей девочки продолжаются. Поиски шли всю ночь с применением тепловизора. Обследовано два кукурузных поля площадью 33 гектара и 10 гектаров, а также два картофельных поля.





Сегодня к поисковым мероприятиям подключены военнослужащие Национальной гвардии и пограничные войска.





С рассветом продолжается облет территории, зона поиска составляет более 100 гектаров.





В ДП Костанайской области отметили необходимость координации действий гражданских лиц, которые участвуют в поисках.





Просим все действия согласовывать через оперативный штаб, который находится в акимате поселка Жамбыл. Телефон для координации 8 775 105 91 72", - отмечается в сообщении.



