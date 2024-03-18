17.03.2024, 20:38 18271
В ОАЭ задержан бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Объединенных Арабских Эмиратов задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, Максат Арип был задержан по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана. Департамент экономических расследований по Алматинской области объявил его в розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.
Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевел 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.
Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа: банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, оцениваемую в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двум годам лишения свободы заочно.
новости по теме
18.03.2024, 09:11 5946
В Астане тушат крупный пожар на складах
Рассказать друзьям
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на складах в районе Байконур Астаны сегодня утром, передает корреспондент агентства.
В 07.20 подразделения ДЧС Астаны выехали по вызову в район Байконур. По прибытии огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение, которое полностью охвачено огнем на предварительной площади 1000 квадратных метров", - сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, в ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания.
На месте создано три боевых участка. На данный момент в тушении задействовано порядка 70 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Астаны", - проинформировали в МЧС.
Как сообщалось ранее, вчера в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области загорелись склад и цех по производству салфеток.
17.03.2024, 19:22 19196
В Туркестанской области утонул пятилетний мальчик
Тело мальчика нашли в двух километрах от дома
Рассказать друзьям
Туркестан. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Биртилек Туркестанской области в оросительном канале утонул пятилетний мальчик, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня в 16.40 поисковой группой тело пропавшего обнаружено и извлечено из воды в 2 километрах от дома", - говорится в сообщении.
Днем 16 марта мальчик 2019 года рождения вышел из дома и не вернулся. По словам очевидцев, в оросительном канале сначала нашли обувь ребенка, а потом спасатели обнаружили тело.
В Казахстане нередки случаи, когда дети, оставшись без присмотра родителей, попадают в сложные ситуации. В прошлом году, в том числе из-за родительской халатности утонули порядка 30 детей.
17.03.2024, 12:24 32501
Крупный пожар тушат в Алматинской области Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области загорелись склад и цех по производству салфеток, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным МЧС, предварительная площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.
На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу вызова. По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Отмечается, что пожар локализован в 11.01. Тушение пожара продолжается.
Дополнено 17.03.2024, 14.27:
По информации ДЧС Алматинской области, в 13.25 пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет, сообщает ДЧС области.
В субботу 16 марта ведомство обращалось к казахстанцам с рекомендациями и призывами строго соблюдать правила пожарной безопасности.
17.03.2024, 09:03 35111
Тысячи жителей Балхаша остались без воды из-за крупной аварии на водопроводе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Балхаш. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько микрорайонов Балхаша остались без воды из-за повреждения задвижки на магистральном трубопроводе, сообщает акимат города.
Снижено давление подачи воды на магистральном трубопроводе в связи с тем, что там проводится замена запорной арматуры (задвижки). Из-за этого в некоторых домах города отключена подача воды. Организован подвоз вод", - проинформировали в акимате.
Вечером 16 марта жители Балхаша поделились видео с места аварии на трубопроводе. Сообщалось, что в результате происшествия на перекрестке улиц Желтоксан и Агыбай батыра в городе снизили давление воды.
Через два часа акимат оповестил о завершении работ на трубопроводе и о заполнении системы водой.
Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана.
В конце февраля в Экибастузе был объявлен режим ЧС из-за повреждения водопровода. Подача воды производилась на пониженном давлении.
16.03.2024, 19:23 43126
Два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Актау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 марта, на 733-м километре автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау произошло попутное столкновение легкового и грузового авто, сообщает "КазАвтоЖол".
На момент ДТП погода была ясная, дорожное покрытие сухое и чистое.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил попутное столкновение с грузовиком Shacman.
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще двоих доставили в медучреждение села Мунайшы с различными травмами.
16.03.2024, 14:47 46021
В Семее объявили режим ЧС
Фото: кадр видео
Рассказать друзьям
Семей. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее объявили ЧС природного характера местного масштаба на территории города. Проект решения акима города Нурбола Нурсагатова опубликован на портале "Открытые НПА".
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима города Рамиля Досмаганбетова и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в документе.
Решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее жители Семея пожаловались на ежегодную проблему паводков, превративших город в очередной раз в Венецию.
Напомним, из-за резкого повышения температуры воздуха с одновременным выпадением обильных осадков подтопления возможны в 10 регионах Казахстана. В зоне риска 217 населенных пунктов.
16.03.2024, 10:04 50046
МЧС обратилось к казахстанцам
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 16 марта, МЧС обратилось к казахстанцам с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Не храните газовые баллоны вблизи отопительных приборов, не сушите белье и другие вещи над печью. По возможности проводите очищение дымоходов", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 16 марта в Астане в частном жилом доме произошел пожар на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Утром 16 марта в Алматы произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой. Общая площадь составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
15.03.2024, 09:10 61921
В Алматинской области из-за непогоды произошло массовое отключение электричества
Рассказать друзьям
Конаев. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий произошло массовое отключение электричества, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме. На данный момент идет устранение аварийных отключений силами АО "АЖК". Подробная информация о прекращении подачи электроэнергии будет предоставлена позже. Ситуация находится под контролем и подлежит дальнейшему наблюдению", - проинформировали в пресс-службе.
Позже стало известно, что электроснабжение было восстановлено в 62 населенных пунктах.
Также вчера из-за непогоды в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают СМИ. Кроме того, аэропорт Алматы приостановил работу.
По данным акимата мегаполиса, в городе выпало 15 сантиметров снега.
По состоянию на 7.00 вывезено 520 кубометров снега, всего за зимний период - 367,8 тысячи кубометрова. После утреннего часа пик вывоз снега будет продолжен", - добавили в пресс-службе.
Полицейские Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности, отмечает Polisia.kz.
Всего за минувшие сутки в городе произошло 22 ДТП. Погибших нет. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Напомним, в феврале в Семее произошел массовый сбой в подаче электроэнергии. Тогда почти во всех районах города отключили свет. Ранее жители Степногорска остались без тепла и электричества.
Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
Читаемое
18.03.2024, 09:49В Казахстане запустят новую льготную программу с выделением ипотечных займов на 300 млрд тенге 18.03.2024, 10:348191660 тысяч казахстанцев отправили свои деньги на псевдопомощь - АФМ 18.03.2024, 08:227626Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз 18.03.2024, 09:115471В Астане тушат крупный пожар на складах 18.03.2024, 11:055426Новые функции и полномочия появились у КНБ 14.03.2024, 19:59111891Аэропорт Алматы приостановил работу 15.03.2024, 18:38105671Президент высказался о похищении невест и черных одеяниях 15.03.2024, 16:39104956Пять социальных зол Казахстана назвал глава государства 15.03.2024, 17:32104631Национальный курултай: что поручил правительству Токаев 15.03.2024, 18:24104596Герб Казахстана слишком сложен для восприятия - Токаев 24.02.2024, 17:04311826В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38294531Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07290106В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28283236Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53271201Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?