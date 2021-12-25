Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов

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ЛОНДОН. 24 ДЕКАБРЯ - Высокий суд Англии обязал бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа компенсировать компании убытки в размере 122 млн фунтов стерлингов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает orda.kz , Арип возглавлял Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 годы. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.

Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевёл 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.

В 2018 году британский суд признал виновным Арипа в мошенничестве. Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа: банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, оцениваемую в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно. Предполагается, что предприниматель-мошенник скрывается в ОАЭ", - пишет Орда.

Суд предписал заморозить активы супруги предпринимателя Шолпан Арип по всему миру на общую сумму в 170 млн долларов. Также в собственность истцов - Kazakhstan Kagazy - перейдут четыре недвижимости, расположенные в Лондоне и его окрестностях, оцениваемые в 50 млн фунтов стерлингов, вместе с 72 миллионами фунтов, хранящимися на счёте в швейцарском банке.

Интересы Kazakhstan Kagazy представляет Harbour Litigation Funding - один из крупнейших в мире спонсоров судебных процессов. Теперь Harbour приступит к продаже английской собственности, а также продолжит принудительное исполнение в отношении Арипа и его партнеров для выплаты оставшейся непогашенной суммы долга по судебному решению.