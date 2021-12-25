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Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов

24.12.2021, 15:00 3221
Суд Англии обязал экс-главу Kazakhstan Kagazy возместить 122 млн фунтов стерлингов
Фото: govoritnotariat.com
ЛОНДОН. 24 ДЕКАБРЯ - Высокий суд Англии обязал бывшего руководителя Kazakhstan Kagazy Максата Арипа компенсировать компании убытки в размере 122 млн фунтов стерлингов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает orda.kz, Арип возглавлял Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 годы. Компания была крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.
 
Новые собственники компании в 2013 году обнаружили "черную" бухгалтерию, где были данные, что Арип перевёл 150 млн долларов на счета юридических лиц, не входящих в группу компании. В том же году компания подала в суд на Арипа и потребовала возместить убытки на сумму в 300 млн долларов.
 

В 2018 году британский суд признал виновным Арипа в мошенничестве. Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа: банковских счетов и особняка в Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. В 2019 году у Арипа изъяли личные вещи, в том числе коллекцию часов, оцениваемую в 300 тысяч долларов. Арип покинул Великобританию и отказался расставаться со своей коллекцией. Его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно. Предполагается, что предприниматель-мошенник скрывается в ОАЭ", - пишет Орда. 

 
Суд предписал заморозить активы супруги предпринимателя Шолпан Арип по всему миру на общую сумму в 170 млн долларов. Также в собственность истцов - Kazakhstan Kagazy - перейдут четыре недвижимости, расположенные в Лондоне и его окрестностях, оцениваемые в 50 млн фунтов стерлингов, вместе с 72 миллионами фунтов, хранящимися на счёте в швейцарском банке. 
 
Интересы Kazakhstan Kagazy представляет Harbour Litigation Funding - один из крупнейших в мире спонсоров судебных процессов. Теперь Harbour приступит к продаже английской собственности, а также продолжит принудительное исполнение в отношении Арипа и его партнеров для выплаты оставшейся непогашенной суммы долга по судебному решению.
 

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новости по теме

В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

24.12.2021, 20:50 1551
МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.

 
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
 
Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
 
В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
 
Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
 

Путин поблагодарил власти Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

23.12.2021, 19:48 6786
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - В ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимира Путина поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы сами знаете, сколько людей в Казахстане изучает русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - сказал президент России.

 
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Путин добавил, что варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном уже рассматриваются.
 
Президент РФ выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.
 

Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров

22.12.2021, 16:41 17851
Цены на газ в Европе впервые превысили 2 тысячи долларов за 1000 кубометров
МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ - Цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предыдущий максимум в 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров была установлена 6 октября. 

 

Катализатором очередного скачка могло стать сокращение прокачки через газопровод Ямал - Европа, комментарии о том, что "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию только во второй половине следующего года, а также новости о возможном грядущем похолодании в Европе", - сообщает РБК со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко.

 
Агентство напомнило, что 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что до июля 2022 года не планирует сертифицировать новый газопровод "Газпрома" "Северный поток-2", проложенный по дну Балтийского моря в обход всех транзитных стран. 
 

Строительство этой трубы мощностью 55 млрд кубометров в год проходило под санкционным давлением со стороны США, но было завершено в начале сентября. В ноябре сертификация была приостановлена до создания отдельной компании, которая должна будет владеть и управлять немецкой частью газопровода (в соответствии с требованиями законодательства ФРГ). Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн пообещал, что процесс сертификации возобновят, когда оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG выполнит необходимые требования и предоставит об этом документы.

 
Между тем, в Украине считают, что "Газпром" шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию. 
 

Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации "Северного потока-2", - заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон

 
В российской компании обвинения не прокомментировали. 
 
 

 

Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"

21.12.2021, 16:54 35551
Акаеву предъявили новое обвинение по "Кумтору"
Фото: Knews.kg
БИШКЕК. 21 ДЕКАБРЯ - Расследование уголовного дела в отношении экс-президента КР Аскара Акаева продолжается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акаеву предъявили новое обвинение по эпизодам генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.
 
Ранее сторонник Акаева Бекболот Талгарбеков заявил, что ГКНБ больше не имеет претензий к экс-главе государства. Акаев побывал на допросах в госкомитете и вернулся в Москву. В интервью российским СМИ он сказал, что все уголовные дела в его отношении закрыты.
 
ГКНБ считает необходимым довести до сведения общественности объективную информацию из-за "недостоверных заявлений отдельных лиц" о снятии с Акаева всех обвинений.
 

Лица, не имеющие отношения к проводимому расследованию и не владеющие достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального самопиара", - заявили в ведомстве.

 

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор", а по результатам проведенных следственных действий будет дана соответствующая юридическая оценка", - сообщили в комитете.

 
ГКНБ также призвал всех воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес.
 

Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула

21.12.2021, 16:30 36841
Талибы закрашивают женские лица на улицах Кабула
Фото: news.day.az
КАБУЛ. 21 ДЕКАБРЯ - Члены радикального движения "Талибан" закрашивают на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновники заявляют, что в столице идёт процесс удаления "неисламских фотографий", так как фотографии женщин с открытыми лицами и другими частями тела не соответствуют законам шариата, сообщает News со ссылкой на Aamaj News.
 

На распространённых властями Кабула фотографиях запечатлены испорченные рекламные плакаты свадебных салонов, магазинов одежды и парикмахерских. Под мазками краски видны очертания женских лиц и рук. Более того, на одном из постеров с молодожёнами талибы закрасили лицо мужчины".

 
Ранее талибы издали новый указ о правах женщин. В нём говорится, что никто не имеет права принуждать женщин выходить замуж. В документе также подчеркивается, что женщина является "свободным человеком", она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами.
 
Также движение "Талибан" выпустило новые правила работы СМИ в Афганистане. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые "насаждают иностранную культуру".

Во время захвата власти талибы также заявляли, что женщины в Афганистане смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб. 

Во время предыдущего правления "Талибана" женщинам запрещалось выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника и получать образование. 
 

В России заявили об активизации террористических группировок по всей Сирии

21.12.2021, 14:26 40936
В России заявили об активизации террористических группировок по всей Сирии
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Сегодня в Нур-Султане началась очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии. Как заявил журналистам в рамках встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны", - цитирует Лаврентьева ТАСС.

 
Он сообщил, что на встрече в столице РК планируется "очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон".
 
По словам спецпредставителя президента РФ, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация "Исламского государства" (запрещена в РК, РФ и ряде других стран) и его провокационные действия в отношении представителей силовых структур Сирии. 
 

Не отвечать на это сирийская армия, естественно, не может. Этот порочный круг как-то надо разорвать и стабилизировать ситуацию. Уже настало для этого время", - сказал Лаврентьев.

 
Также Россия намерена привлечь внимание к проблеме возвращения сирийских беженцев.
 

Мы думаем, что вопросу возвращения сирийских беженцев должен быть придан определенный импульс. Мы собираемся привлечь внимание международного сообщества к этой важной проблеме, тем более что мы видим определенные подвижки со стороны западных стран", - отметил спецпредставитель президента РФ.

 
По словам Лаврентьева, для возвращения сирийских беженцев должны быть созданы соответствующие, достойные условия. "Сирийское правительство предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы такие условия создать, но для этого нужно определенное финансирование. Процесс хоть и идет, но не такими быстрыми темпами, как всем нам хотелось бы", - сказал он.
 

В Израиле заявили о начале пятой волны коронавируса

20.12.2021, 18:10 56266
В Израиле заявили о начале пятой волны коронавируса
Фото: ria.ru
ТЕЛЬ-АВИВ. 20 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о том, что в стране из-за распространения "омикрона" началась новая волна коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Беннет призвал израильтян вакцинировать детей, пишет РБК.
 

Омикрон уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется", - сказал Беннет (цитата по Jerusalem Post). По его словам, пока число зараженных этим штаммом невелико, но оно растет с каждым днем. 

 

Можно сказать, что пятая волна началась", - добавил премьер.

 
Беннет напомнил, что Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма. По его словам, это позволило выиграть время для борьбы с вирусом, но оно уже истекает.
 
Также он сообщил, что в ближайшие дни правительство опубликует новые указания для населения. Власти Израиля ставят цель преодолеть очередную волную эпидемии при работающей экономике и без закрытия учебных заведений, добавил он. Премьер призвал граждан прививаться от коронавируса и вакцинировать своих детей.
 
Как передает телеканал i24news, по состоянию на 19 декабря в Израиле подтверждено 175 случаев заражения штаммом "омикрон".
 
В Израиле разрешена вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса, она стартовала в ноябре.
 
Ранее ВОЗ заявила о крайне быстром распространении Омикрон-штамма. По словам спецпредставителя ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвида Набарро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.
 

Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол

20.12.2021, 14:22 60821
Культурной столицей СНГ в 2022 году объявлен город Каракол
Фото: islamsng.com
БИШКЕК. 20 ДЕКАБРЯ - Город Каракол в Кыргызской Республике объявлен культурной столицей СНГ в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Город Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики официально принял эстафету от города Душанбе Республики Таджикистан и станет культурной столицей Содружества в 2022 году", - сообщили в пресс-службе МИД Кыргызской Республики.


Как отметили в ведомстве, в Таджикском Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни 18 декабря состоялась торжественная церемония закрытия года "Душанбе - культурная столица СНГ - 2021" и передачи эстафеты городу Караколу на 2022 год.
 

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